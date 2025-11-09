پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی اصفهان از پیشبینی غبار صبحگاهی در نواحی مرکزی استان و احتمال افزایش غلظت آلایندهها در ساعات پرتردد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مینا معتمدی گفت: بررسی آخرین نقشههای هواشناسی حاکی است تا پایان هفته جوی پایدار بر استان حاکم است.
وی با بیان اینکه وزش باد، شرایط آسمان صاف تا کمی ابری تا پایان هفته جاری بر روی استان، افزود: غبار صبحگاهی در نواحی مرکزی استان و احتمال افزایش غلظت آلایندهها در ساعات پرتردد پیشبینی میشود.
معتمدی گفت: دمای هوا طی ۲۴ ساعات آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت.