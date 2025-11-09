پخش زنده
امروز: -
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در دیدار با وزیر فرهنگ و گردشگری چین در ریاض، از آغاز فصل جدید همکاریهای گردشگری میان دو کشور خبر داد و تاکید کرد: توسعه تعاملات فرهنگی و جذب سهم از بازار عظیم گردشگری چین، یکی از اولویتهای اصلی سیاست گردشگری ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحیامیری امروز در حاشیه بیستوششمین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد در ریاض، با سون اییلی وزیر فرهنگ و گردشگری چین دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، دو طرف با تاکید بر توسعه همکاریهای گردشگری، گسترش روابط فرهنگی و تقویت پیوندهای اقتصادی میان تهران و پکن، بر برنامهریزی مشترک برای افزایش حجم گردشگران متقابل و استفاده از ظرفیتهای عظیم بازار گردشگری چین توافق کردند.
صالحیامیری در این دیدار با اشاره به جایگاه ممتاز چین در عرصه جهانی گردشگری گفت: چین سالانه بیش از ۱۶۰ میلیون گردشگر به خارج از کشور اعزام میکند و قصد دارد این رقم را به ۲۰۰ میلیون نفر افزایش دهد. اگر ایران بتواند حتی یک درصد از این ظرفیت را جذب کند، سالانه بیش از دو میلیون گردشگر چینی میتوانند به ایران سفر کنند؛ عددی راهبردی که میتواند تحولی بزرگ در صنعت گردشگری کشور رقم بزند.
وزیر میراثفرهنگی کشورمان در این دیدار بر لزوم تبادل گردشگر، همکاری در برگزاری رویدادهای فرهنگی و نمایشگاهی و گسترش ارتباطات میان فعالان گردشگری دو کشور تاکید کرد.
صالحیامیری با اشاره به رویکرد مثبت چین نسبت به ایران گفت : میان دو کشور هیچگونه چالشی وجود ندارد. ملتهای ایران و چین نسبت به یکدیگر نگاه سازنده دارند و این بستر اعتماد متقابل، زمینهساز همکاریهای پایدار فرهنگی و گردشگری خواهد بود.
وی افزود: ما از چین بهعنوان یک شریک راهبردی در صنعت گردشگری جهانی یاد میکنیم و معتقدیم تعامل دو کشور میتواند الگویی موفق برای همکاریهای آسیایی در عرصه گردشگری باشد.
وزیر فرهنگ و گردشگری چین نیز در این دیدار، ضمن تقدیر از حمایت جمهوری اسلامی ایران در رأیگیری روز گذشته مجمع جهانی گردشگری برای کسب کرسی این کشور، بر اهمیت روابط دوستانه و راهبردی تهران و پکن تاکید کرد.
سون اییلی گفت: معتقدیم گسترش همکاریهای فرهنگی و گردشگری میتواند به تحکیم روابط دو ملت و افزایش سطح تعاملات اقتصادی منجر شود.
دو وزیر بر مجموعهای از اقدامات مشترک از جمله: طراحی برنامههای تبادل گردشگر میان ایران و چین، مشارکت در رویدادهای فرهنگی و نمایشگاهی دو کشور، استفاده از ظرفیت بازار گردشگری چین برای معرفی جاذبههای ایران و ارتقای همکاریهای فنی و اقتصادی در حوزه گردشگری تاکید کردند.