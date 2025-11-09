به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سامانه فواد با شماره تماس ۱۲۸، که با هدف دریافت شکایات، پیشنهادها و انتقادات مردمی از دستگاه‌های اجرایی و کارکنان دولتی راه‌اندازی شده ، به نامی آشنا در شهرستان تاکستان تبدیل شده است.

اجرای این طرح در تاکستان با برنامه‌ریزی دقیق در حوزه اطلاع‌رسانی و استفاده بهینه از ظرفیت رسانه‌های ملی، محلی و ارتباط چهره‌به‌چهره با مردم، موجب گسترش آگاهی عمومی و استقبال گسترده شهروندان شده است.

یکی از مسئولان اجرایی شهرستان در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: «موفقیت سامانه فواد نتیجه اطلاع‌رسانی درست و تعامل نزدیک با مردم است. موضوعات مربوط به خدمات‌رسانی دولت و افزایش رضایت ارباب‌رجوع در اولویت این طرح قرار دارد.»

شهروندان تاکستان نیز با ابراز رضایت از این سامانه، آن را گامی مؤثر در مسیر توسعه، شفاف‌سازی و بهبود خدمات عمومی دانستند. نصب بنرها و تابلوهای راهنما در ادارات و نهادهای خدماتی، بخشی از برنامه اطلاع‌رسانی گسترده‌ای است که موجب تسهیل دسترسی مردم به این سامانه شده است.

در همین راستا، به منظور پاسخگویی بهتر به مراجعان، اطلاعیه‌هایی در ادارات نصب شده تا در صورت غیبت مسئول مربوطه، ارباب‌رجوع به اتاق جایگزین هدایت شود.

یکی از کارکنان دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: «تمام تلاش ما این است که کار مراجعان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و با رضایت کامل اداره را ترک کنند.»

طرح فواد که در استان قزوین به‌صورت پایلوت اجرا شده بود، پس از موفقیت اولیه، در استان‌های البرز و تهران نیز گسترش یافته است. بر اساس آمار اعلام‌شده، پس از اجرای طرح در تهران، میزان تماس‌ها با سامانه ۱۲۸ جهش چشمگیری داشته و حجم تماس‌ها در یک ماه اخیر معادل تماس‌های چند ماه گذشته در سه استان بوده است.

از ابتدای اجرای این طرح تاکنون بیش از ۱۱۶۴ شکایت مردمی در استان به ثبت رسیده که حدود ۱۰ درصد آن مربوط به شهرستان تاکستان است.