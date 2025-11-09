به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان به همراه معاونان خود در بازدید سرزده از روند اجرای طرح پایش زندانیان در زندان مرکزی اصفهان گفت: در این طرح پس از بررسی پرونده چنانچه که زندانیان مشمول عفو، تخفیف مجازات، آزادی مشروط، تعلیق اجرا و دیگر تسهیلات قانونی مانند اعطای مرخصی و اشتغال باشند، دستورات قضایی لازم برای آنان صادر می‌شود.

سید محمد موسویان در این بازدید سپس به دبیرخانه پایش زندانیان مستقر در زندان مرکزی استان رفت و دستوراتی را در خصوص تسریع و تسهیل روند رسیدگی و حذف موانع صادر کرد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان همچنین از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات زندانیان و روند اجرای فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و برنامه‌های غنی‌سازی اوقات فراغت و نحوه ارائه خدمات بهداشتی، پزشکی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و رفاهی به زندانیان قرار گرفت.

در پایان این بازدید سرزده، زمینه آزادی ۲۵۰ مددجو با اعطا ارفاقات قانونی و مرخصی پایان حبس، فراهم شد.