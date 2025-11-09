رئیس اتاق ایران با اشاره به نقش کیفیت در رقابت‌پذیری محصولات ایرانی گفت: ایجاد و توسعه کلینیک‌های کیفیت و بهره‌وری در اتاق‌های بازرگانی کشور به بهبود عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط و ارتقای کیفیت در تولید و صادرات منجر می‌شود.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای صمد حسن‌زاده به مناسبت روز ملی کیفیت در پیامی بر اهمیت کیفیت به عنوان بنیان اخلاق تجارت و توسعه پایدار اقتصادی تأکید کرد.

وی در این پیام نوشت: روز ملی کیفیت فرصتی است تا با نگاهی نو به مقوله کیفیت، به اندیشه‌ای بپردازیم که ریشه پایداری در تولید و خدمات است. کیفیت در تفکر جامعه فعالان اقتصادی و بازرگانان، رکن اصلی اخلاق تجارت، رقابت‌پذیری اقتصادی و توسعه ملی به‌شمار می‌رود.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در شرایط پیچیده بین‌المللی، توسعه تجارت خارجی، ورود به بازار‌های جهانی و صادرات پایدار تنها با ایجاد نهضت ارتقای کیفیت ممکن است.

وی تأکید کرد: کیفیت، تجلی اعتماد و اخلاق در عرصه تولید و خدمت است و بدون آن توسعه اقتصادی محقق نخواهد شد.

حسن‌زاده با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در شکل‌دهی به کیفیت جهانی گفت: عقب‌ماندن از جریان نوآوری، فاصله‌ای عمیق میان صنعت ایران و اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند.

وی همچنین تدبیر سیاستگذاران و مدیران ارشد کشور را در ترغیب تولیدکنندگان به ارتقای کیفیت حیاتی دانست و افزود: با پیش‌بینی مشوق‌های صادراتی و مالیاتی برای تولیدکنندگان باکیفیت و اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی، می‌توان گام‌های موثری در مسیر توسعه برداشت.

رئیس اتاق ایران مأموریت‌های این نهاد را در حمایت از ارتقای کیفیت چنین برشمرد: تأثیرگذاری در مقررات مربوط به کیفیت از طریق کمیسیون‌های تخصصی، تسهیل ورود شرکت‌های ایرانی به زنجیره‌های ارزش جهانی، حمایت از استارتاپ‌های فناور حوزه کیفیت و تشویق اعضای اتاق‌ها به استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت.

وی در ادامه به محور‌های همکاری با انجمن مدیریت کیفیت ایران اشاره کرد و گفت: توانمندسازی تشکل‌ها، توسعه کلینیک‌های کیفیت و بهره‌وری در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، انجام پژوهش‌های کاربردی در حوزه کیفیت و نوآوری، و ایجاد شبکه همکاری میان کمیسیون‌های تخصصی اتاق و انجمن مدیریت کیفیت از برنامه‌های محوری برای یاری رساندن به اقتصاد ایران است.

حسن‌زاده در پایان ضمن گرامیداشت یاد مرحوم مهندس میراحمد سادات، بنیان‌گذار انجمن مدیریت کیفیت ایران، از تلاش‌های مدیران کیفیت، ارزیابان و متخصصان این حوزه قدردانی کرد و افزود: امروز گفتمان کیفیت ملی باید در صدر موضوعات اقتصادی کشور قرار گیرد؛ زیرا بدون کیفیت، توسعه اقتصادی ممکن نخواهد بود.