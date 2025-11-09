به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رویداد بینالمللی جایزه بازیهای جدی، در هفتمین دوره خود همچون دورههای گذشته تلاش میکند تا با برگزاری سه رویداد جشنواره بازیهای جدی سال ،۱۴۰۴ هکاتون بازیهای جدی ۱۴۰۴ و مدرسه بازیهای جدی ۱۴۰۴، زیرساختهای علمی و صنعتی را برای توسعه بیش از پیش بازیهای جدی در کشور فراهم و حلقههای توسعه را از تحقیقات دانشگاهی تا تجاریسازی محصولات موجود در صنعت تقویت کند.
جایزه بازیهای جدی ۱۴۰۴ همچون ادوار گذشته، با حمایتهای مادی و شبکه بزرگی از حامیان و همکاران، فرصتی برای مشارکت در رشد بازیهای جدی در کشور است. سمپوزیوم بازیهای جدی ۱۴۰۴، با حمایت بنیاد ملی بازیهای رایانهای و با همکاری دانشگاه اصفهان در این شهر برگزار خواهد شد. این دوره رویداد نیز همچون سالهای گذشته با نگاهی کلانتر نسبت به بازیهای جدی برگزار میشود.
بر این اساس دبیرخانه هفتمین رویداد جایزه بازیهای جدی از تمامی بازیسازان و بازیپژوهان علاقهمند به تولید و مطالعه در حوزه بازیهای جدی دعوت بهعمل میآورد تا به این جمع بزرگ بپیوندند و بهعنوان عضوی از این شبکه همکاری در تولید مقالات، بازیها و به اشتراکگذاری تجربیات مشارکت کنند.
متن کامل فراخوان هفتمین دوره جایز بازیهای جدی از اینجا قابل دریافت و مشاهده است