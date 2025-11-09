مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی کیفیت سرویس برای مشتریان را اولویت اصلی طرح ملی برگردان کابل مسی به فیبر نوری عنوان کرد و از تحول اساسی در شبکه ارتباطی این استان خبر داد.

اسمعیل زاده در نشست مشترک با اعضای کمیته برگردان کابل مسی به فیبر نوری و کمیته مشتریان، بر محوریت رضایت مشترکان در اجرای این طرح کلان تأکید کرد.

وی با اشاره به تأثیر اجرای این پروژه در متحول کردن شبکه مخابراتی، اظهار داشت: آنچه در اجرای پروژه برگردان کابل مسی به فیبر نوری اهمیت دارد، کیفیت سرویس برای مشتریان است.

مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی افزود: با ایجاد یک شبکه استاندارد، اولویت ما معطوف به تأمین رضایت مشتریان از سرویس‌های مخابراتی خواهد شد.

اسمعیل زاده در پایان با قدردانی از زحمات همکاران، خاطرنشان کرد: باید با همدلی، همفکری و بهره‌گیری از توان تخصصی همکاران در تمامی حوزه‌ها، این پروژه را به بهترین شکل ممکن به سرانجام برسانیم.

این طرح زیرساختی، دسترسی مشتریان خانگی و کسب‌وکار‌ها در آذربایجان غربی به اینترنت پرسرعت و خدمات دیجیتال باکیفیت را به طور چشمگیری ارتقا خواهد داد.