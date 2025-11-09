پخش زنده
شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد: تعدادی از دانشگاههای تهران به دلیل مصرف بیش از ۲ برابر الگوی تعیینشده، فشار آب آنها طبق قانون کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد: دانشگاههای تهران، الزهرا و امیرکبیر از جمله مشترکان بدمصرف بوده است که بیش از دو برابر الگوی تعیینشده مصرف داشته و پس از اخطار اولیه، فشار آب آنها طبق قانون کاهش یافته است.
پس از انتشار خبری در فضای مجازی با عنوان «قطع آب در دانشگاههای تهران، الزهرا و امیرکبیر»، پیگیریهای خبرگزاری صدا و سیما این موضوع را روشن کرد.
در حال حاضر شبکه آبرسانی تمامی مجموعه دانشگاهی در شرایط پایدار دارد.
شرکت آب و فاضلاب ابراز امیدواری کرد: دانشجویان با توجه به خشکسالی اقلیمی در کشور و کمبود منابع آبی در تهران و برخی استانها، در زمینه مدیریت مصرف پیشقدم باشند و به پویش «۲۰ در ۳۰» بپیوندند.