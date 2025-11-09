به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این رقابت‌ها که بخشی از هویت فرهنگی و ورزشی ترکمن‌صحرا به شمار می‌رود، با استقبال پرشور مردم و چابک‌سواران منطقه همراه بود.

در حاشیه این رقابت‌ها، برخی چابک‌سواران خواستار توجه بیشتر به وضعیت معیشتی و بیمه خود شدند. آنان پیشنهاد کردند بخشی از جوایز مسابقات به ایجاد صندوق حمایتی برای چابک‌سواران اختصاص یابد و سهم ۱۰ درصدی حق سواری آنان به‌صورت منظم پرداخت شود.

همچنین بر لزوم استانداردسازی زمین کورس و ارتقای زیرساخت‌های پیست تأکید کردند.

محمود شیرنگی مدیر اطلاع رسانی و روابط عمومی هیئت سوارکاری گلستان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۶۰ کورس در استان برگزار شده و بیش از ۶۰ چابک‌سوار و ۵۰۰ رأس اسب ثبت‌نامی در این رقابت‌ها شرکت کرده‌اند.

مجموع جوایز اهداشده به مالکان، مربیان و چابک‌سواران تا امروز به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.