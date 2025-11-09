پخش زنده
روز آخر مسابقات هفته دهم کورس پاییزه آققلا با حضور ۵۸ رأس اسب در پیست سوارکاری این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این رقابتها که بخشی از هویت فرهنگی و ورزشی ترکمنصحرا به شمار میرود، با استقبال پرشور مردم و چابکسواران منطقه همراه بود.
در حاشیه این رقابتها، برخی چابکسواران خواستار توجه بیشتر به وضعیت معیشتی و بیمه خود شدند. آنان پیشنهاد کردند بخشی از جوایز مسابقات به ایجاد صندوق حمایتی برای چابکسواران اختصاص یابد و سهم ۱۰ درصدی حق سواری آنان بهصورت منظم پرداخت شود.
همچنین بر لزوم استانداردسازی زمین کورس و ارتقای زیرساختهای پیست تأکید کردند.
محمود شیرنگی مدیر اطلاع رسانی و روابط عمومی هیئت سوارکاری گلستان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۶۰ کورس در استان برگزار شده و بیش از ۶۰ چابکسوار و ۵۰۰ رأس اسب ثبتنامی در این رقابتها شرکت کردهاند.
مجموع جوایز اهداشده به مالکان، مربیان و چابکسواران تا امروز به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.