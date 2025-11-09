تفاهم نامه برگزاری چهارمین جشنواره بین المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی به میزبانی استان خوزستان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دارابی در مراسم امضای تفاهم نامه این جشنواره در استانداری خوزستان با اشاره به اینکه در این رویداد از رسانه‌های برتر در حوزه میراث فرهنگی تقدیر می‌شود، ادامه داد: تاکنون بیش از ۲ هزار اثر به دبیرخانه چهارمین جشنواره بین المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی ارسال شده است.

وی بیان کرد: بیش از ۳۰۰ هنرمند شاخص کشور در این جشنواره بین المللی در خوزستان حضور پیدا می‌کنند و در ایام برگزاری این رویداد در مرکز و ۱۰ شهر خوزستان ویژه برنامه شب‌های میراث فرهنگی و همچنین برنامه‌های موسیقی، شعر خوانی و کارگاه‌های آموزشی برگزار خواهد شد.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزاری جشنواره بین المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی را در استان‌ها را یک عدالت رسانه‌ای دانست و خاطر نشان کرد: کلیه هنرمندان کشور در هر جایی که از ایران هستند آثاری در خصوص خوزستان ارسال کنند از طرف استانداری خوزستان قدردانی می‌شوند.

دارابی با بیان اینکه از جمله اهداف برگزاری این جشنواره معرفی هر چه بیشتر جادبه‌های گردشگری و میراث فرهنگی است، عنوان کرد: در استان خوزستان یک هزار و ۱۲۸ اثر ثبت ملی وجود دارد که سه اثر شاخص استان به ثبت جهانی رسیده است و در تلاش هستیم دیگر آثار استان نیز به ثبت برسند.

برگزاری جشنواره بین المللی چند رسانه ای میراث فرهنگی در شهرهای مختلف خوزستان

استاندار خوزستان نیز در این مراسم گفت: چهارمین جشنواره بین المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی علاوه بر شهر اهواز در سایر شهر‌های خوزستان برگزار می‌شود.

سید محمد رضا موالی زاده با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد مهم در استان خوزستان افزود: ضروری است همه فرمانداران و دستگاه‌های مختلف در جهت برگزاری مناسب و هر شایسته‌تر جشنواره بین المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به معرفی هر چه بیشتر مشاهیر و حماسه‌های مردم خوزستان در دوران دفاع مقدس تاکید کرد: مردم شجاع خوزستان در چنگ ۱۲ روزه به مانند دوران دفاع مقدس ایستادگی و پایداری کردند و یک حماسه بزرگ را آفریدند.

معرفی جاذبه های تاریخی ، گردشگری و صنایع دستی استان از شبکه خوزستان

مدیر کل صدا و سیمای خوزستان نیز در این نشست با بیان اینکه برای نخستین بار در استان رویداد ملی ایران جان برگزار شد گفت: این طرح توسط صدا وسیمای خوزستان ارائه و در سطح بالایی در رسانه ملی، استانی و بین المللی صدا وسیما ظرفیت‌های مختلف استان معرفی شد.

داریوش دبیقی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد مخاطب رویداد ملی ایران جان، خوزستان ایران را از قاب شبکه‌های رسانه ملی مشاهده کردند، ادامه داد: در استان خوزستان ۲۰۰ نقطه گردشگری را شناسایی و در شبکه استانی و سایر شبکه‌های صدا و سیما معرفی کردیم.

وی همچنین از آماده شدن ۵۰ اثر صدا و سیمای خوزستان برای شرکت در چهارمین جشنواره بین المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی خبر داد و بیان کرد: برای معرفی صنایع دستی خوزستان چندین تولید محتوا آماده شده که به صورت مستمر از شبکه‌های ملی در حال پخش است.