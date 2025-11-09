پخش زنده
بانکهای خصوصی باید مانند بانکهای دولتی به تعهدات در حوزه طرح ملی مسکن و هزینه کرد منابع در استان عمل کنند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در حاشیه شورای مسکن خراسان رضوی در جمع خبرنگاران گفت: بارها به بانکهای خصوصی تذکراتی داده شده است مصارف بانکهای خصوصی در استان باید متناسب با منابع جذب شده از استان باشد.
غلامحسین مظفری افزود: بانکهای خصوصی در حوزه طرح ملی مسکن متناسب با تعهدات ابلاغی عمل نکردهاند و انگیزه کمتری دارند درحالیکه باید به تکلیف بانک مرکزی عمل کنند.
وی ادامه داد: حداقل ۸۵ درصد منابع جذب شده در استان باید در خود این خطه مصرف شود، اما در برخی از بانکها این مهم عملیاتی نمیشود.
مظفری گفت: به بانکهای خصوصی تذکر جدی داده میشود که اگر رویه خود را تغییر ندهند رفتار استان با آنها تغییر خواهد کرد و از مردم درخواست میکنیم با آنها کار نکنند.
وی افزود: مکاتبه و تذکر مکتوب هم به این بانکها داده میشود و امید است شاهد این همراهی و تعامل باشیم.
وی ادامه داد: در مجموع در طرح نهضت ملی مسکن در خصوص منابع بانکی مشکلاتی وجود دارد که بخشی از بانکها در استان عملکرد نسبتا خوبی دارند، تعدادی باید روند کار را سرعت دهند و بعضی دیگر از بانکها نیز از لحاظ سیستمی دچار مشکلاتی هستند و نوع قراردادها باید تغییر کند.
مظفری بیان کرد: عمل به تعهدات بانکها و پرداخت تسهیلات باید سرعت گیرد و انعقاد قرارداد با متقاضیان معرفی شده به بانکها هم فوری انجام شود.
وی اظهار کرد: امروز جلسه شورای ملی مسکن با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار و وضعیت تعهدات مسکن در سطح ملی بررسی و تصمیماتی برای تغییر رویه کاری اتخاذ شد تا امور سرعت گیرد و زمینه پرداخت تسهیلات بهتر فراهم شود.
عملیات ساخت ۷۴ هزار و ۴۰۱ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی به ارزش ۱۷۶.۵ همت در چهار هزار و ۱۴۸ هکتار در حال پیگیری و انجام است.