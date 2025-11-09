به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، به نقل از شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهک، روز یک شنبه ۱۸ آبان‌ماه سال ۱۴۰۴، به همت و تلاش کارشناسان و بازرسان محترم بهداشت محیط این مرکز، در پی انجام بازدید‌های نظارتی و به استناد مفاد قوانین و ضوابط بهداشت مواد غذایی، مقدار ۴۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاقد شاخص‌ها و استاندارد‌های بهداشتی و برچسب‌گذاری معتبر را در یک کارگاه تولیدی از سطح شهر کشف، توقیف و امحاء شد.

مسئولان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهک ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، از عموم مردم خواستند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در اماکن عمومی وعام المنفعه، مراتب را سریعا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ گزارش دهند.