نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس از تصویب اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر در کمیسیون مشترک خبر داد و اعلام کرد که سهم رانندگان از بیمه به ۱۳.۵ درصد کاهش یافته و سهم باقی‌مانده از محل بارنامه و صورت‌وضعیت تامین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدمنان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برگزاری نزدیک به ۱۰ جلسه کمیسیون مشترک بررسی طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر و کارگروه تخصصی اظهار داشت: پس از برگزاری حدود ۱۰ جلسه در کمیسیون و کارگروه تخصصی، جمع‌بندی نهایی امروز در صحن کمیسیون مطرح و رای‌گیری شد. ماده واحده و سه تبصره ذیل آن به تصویب رسید.

وی درباره سهم‌بندی بیمه رانندگان توضیح داد: رانندگان کامیون و مسافری طبق برنامه هفتم توسعه موظف بودند ۲۷ درصد حق بیمه را خود پرداخت کنند. بر اساس اصلاحیه جدید، سهم رانندگان به ۱۳.۵ درصد کاهش یافته و ۱۳.۵ درصد باقی‌مانده که پیش‌تر دولت پرداخت می‌کرد، از طریق جایگزینی مالی تامین خواهد شد. این جایگزینی برای رانندگان کامیون از طریق افزایش ۲.۵ درصد به بارنامه و برای رانندگان اتوبوس و تاکسی‌های اینترنتی از طریق افزایش ۴ درصد به صورت وضعیت مسافری یا رسید اینترنتی اعمال خواهد شد.

رئیسی افزود: رئیس سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان صنوف رانندگان در جلسات کمیسیون حضور داشتند و نظرات آنها شنیده شد. بیمه رانندگان بر اساس دهک‌بندی در ۱۰ سطح و متناسب با میزان کارکرد، یعنی میزان بار یا مسافر جابجا شده، محاسبه خواهد شد تا پرداخت بیمه با فعالیت واقعی راننده هماهنگ باشد.

وی همچنین تصریح کرد: نسخه جدید طرح نسبت به نسخه اولیه که حدود یک ماه پیش کلیات آن تصویب شده بود، اصلاح شده و نکته مهم آن است که رانندگان اینترنتی نیز مشمول این قانون خواهند بود. آیین‌نامه مربوط به این رانندگان ظرف سه ماه تدوین و اجرا خواهد شد.