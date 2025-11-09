رونمایی از پوستر اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی در مشهد
از پوستر بیست و دومین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در مشهد رونمایی شد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در این جلسه با تاکید بر اینکه همه باید برای برگزار شدن باشکوه این اجلاس تلاش کنند، گفت: مشهد با وجود بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) و آستان قدس رضوی میتواند میزبان شایستهای برای این اجلاس باشد.
او همچنین افزود: این اجلاس بینالمللی، فرصتی است تا از پیرغلامان به خاطر سالها خدمت در مسیر شعائر اسلامی و اهل بیت (علیهم السلام) به ویژه امام حسین (ع) بطور شایسته تجلیل کرد.
مدیر کل صدا و سیما خراسان رضوی هم در این دیدار با اشاره به حضور بیش از ۶۰۰ نفر از پیرغلامان و خادمان حسینی در این اجلاس گفت: علاوه بر پیرغلامان و خادمان حسینی از کشورمان، میهمانی از دیگر کشورها در این مراسم حضور خواهند داشت.
حسینی زاده مظلوم در ادامه با اشاره به برگزاری محفل شعر آئینی با حضور شاعران برجسته ملی و استانی، افزود: موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه در ساختار محتوای اجلاس امسال، جایگاه ویژهای دارد و بر اساس همین محور، بخشهایی از برنامههای فرهنگی و رسانهای نیز طراحی شده است.
وی اظهار داشت: قرار است افتتاحیه این اجلاس سه شنبه، ۲۰ آبان و اختتامیه آن هم ۲۲ آبان برگزار شود.
جواد کیانی، رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد هم در این دیدار با اشاره به پشتیبانی کامل شهرداری مشهد در برگزاری این اجلاس، گفت: در کنار دیگر دستگاههای متولی، همه برنامه ریزیها برای هرچه بهتر برگزار شدن این اجلاس انجام شده است.
بیست و دومین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی با شعار «ز کوی رضا (ع) در سپاه حسینم» از ۲۰ تا ۲۲ آبان در مشهد مقدس برگزار میشود.