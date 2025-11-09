پخش زنده
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مراسم استقبال از دانشجویان جدید دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: الحمدلله که این دانشگاه زینتبخش دانشگاههای علوم پزشکی ایران شده و فضای فرهنگی و علمی غنی برای رشد دانشجویان فراهم آورده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه ورود دانشجویان جدید را به دانشگاهی که «تاریخ علمی و فرهنگی عمیقی دارد»، تبریک گفت و افزود: امیدوارم این دوره تحصیلی، علاوه بر رشد علمی، زمینهساز تشکیل خانوادههای پایدار و سالم نیز باشد. ما امیدواریم در آینده نزدیک شاهد جشنهای عقد و ازدواج شما باشیم و بتوانیم در این مهم نیز خدمتگزار شما باشیم.
نیاز فوری به گسترش فرهنگ پیشگیری و بهداشت
خسروپناه، یکی از مهمترین چالشهای نظام سلامت کشور را «کمتوجهی به حوزه بهداشت و پیشگیری» دانست و تأکید کرد: اگرچه در سالهای گذشته، پیشرفتهای چشمگیری در زمینه درمان، آموزش پزشکی و فناوریهای پزشکی در کشور حاصل شده، اما متاسفانه بخش مهمی از حوزه سلامت، یعنی بهداشت و پیشگیری، نسبت به سایر حوزهها مورد غفلت قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد که ساخت و تجهیز بیمارستانها در سراسر کشور، بسیاری از آنها با حمایت خیرین ارزشمند، گامی مهم در مسیر ارتقای درمان است، اما تأکید کرد: فرهنگ پیشگیری و بهداشت، اگر در جامعه نهادینه شود، ما را از بسیاری از بیماریها و حتی عملهای جراحی نجات میدهد. اولین خواستهای که از شما عزیزان دارم این است که در کنار آموزشهای تخصصی، به موضوع بهداشت و پیشگیری جدیت بیشتری داشته باشید و در گسترش این فرهنگ در جامعه سهیم باشید.
تحول بنیادین در آموزش پزشکی و نیاز به پارادایم جدید
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش به تحولات چشمگیر در ساختار دانش پزشکی اشاره کرد و گفت: امروزه مرزهای میان رشتهها کاملاً فرو ریخته است. مهندسی برق، هوش مصنوعی، میکروالکترونیک، فناوری کوانتوم و حتی علوم انسانی همگی در پزشکی نوین نقشی محوری ایفا میکنند.
وی تصریح کرد: ما نمیتوانیم پزشکی را از هوش مصنوعی جدا کنیم. رباتهای جراح، سیستمهای تشخیصدهنده بیماری با کمک الگوریتمهای هوش مصنوعی، و حتی پیشبینی سلامت فرد در ۳۰ سال آینده، همگی واقعیتهای امروز هستند. بنابراین، آموزش پزشکی امروز یک پارادایم جدید را طلب میکند که تنها محدود به دانش پزشکی سنتی نباشد، بلکه همهجانبه و میانرشتهای باشد.
سلامت معنوی، جزء جداییناپذیر سلامت کامل
خسروپناه با اشاره به تعریف جدید سازمان جهانی بهداشت از سلامت که امروز علاوه بر سلامت جسمی و روانی، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی را نیز در بر میگیرد، گفت: سلامت معنوی تنها به معنای حضور روحانیون یا حوزههای علمیه نیست، بلکه مسئولیتی است که پزشک و پرستار نیز در قبال آن باید احساس کنند.
وی با تأکید بر اینکه یک پزشک موفق، تنها مراقب سلامت جسمی بیمار نیست، بلکه باید به ابعاد معنوی و اجتماعی وجود بیمار نیز نگاه کند، افزود: گاهی فرد نشانهای جسمی یا روانی ندارد، اما به دلیل خلأ معنوی، ممکن است به خود آسیب بزند. در چنین شرایطی، حضور آگاهانه پزشک در حوزه سلامت معنوی میتواند نجاتبخش باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که هرگونه تلاش برای سکولاریزه کردن دانشگاههای پزشکی یا محدود کردن سلامت معنوی به حوزههای دینی، نهتنها در تضاد با رویکرد جهانی سلامت امروز است، بلکه مغایر با جوهر اصیل پزشکی که از قدیم همراه با فضیلت، اخلاق و رحمت بوده است.
چالش ظرفیتهای دانشگاهی و ضرورت اصلاح زیرساختها
در پایان سخنانش، استاد خسروپناه به تصمیمات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ظرفیتهای پذیرش رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی اشاره کرد و گفت: سالها پیش، با وجود تصمیم شورا برای افزایش ظرفیتها، زیرساختهای لازم از جمله خوابگاههای دانشجویی، آزمایشگاهها و نیروی انسانی بهصورت متعادل تأمین نشد.
وی ادامه داد: در چهار سال اخیر، شورا به دلیل عدم برقراری تعادل بین ظرفیت و زیرساخت، تصمیمی جدی برای مهار رشد بیرویه ظرفیتها گرفته است. این کار به منظور حفظ کیفیت آموزش و تربیت نیروی متخصص و متعالی انجام شده است.