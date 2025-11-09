پخش زنده
شهردار نسیمشهر از تدوین برنامهای برای بهبود ناوگان حملونقل عمومی و خرید ۱۰ دستگاه اتوبوس تازهنفس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهردار نسیم شهر باباحسینی در پی گلایه شماری از شهروندان نسیمشهر از معطلیهای طولانی تا حدود چهل دقیقه در ایستگاه آزادی بهویژه در ساعات خلوت از تدوین برنامهای برای ساماندهی وضعیت ناوگان حملونقل عمومی خبر داد.
وی همچنین گفت : مبلغ خرید ۱۰ دستگاه اتوبوس جدید برای از تازهنفس شدن ناوگان اتوبوسرانی واریز شده است.که به زودی شهروندان نسیم شهر شاهد وقوع خبرهای خوشی خواهند بود .