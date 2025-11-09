پخش زنده
گزارشها حاکی است که در سال آبی جاری، میانگین بارندگی در آذربایجان غربی ۸۷ درصد کاهش یافته و در پی آن، حجم ذخیره سدهای استان نیز بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، به گفتهی مدیر امور آب شهرستان مهاباد، میزان ذخیره آب سد مهاباد نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴ میلیون مترمکعب کاهش یافته و در حال حاضر ورودی آب به دریاچه سد صفر است.
کارشناسان هواشناسی نیز پیشبینی کردهاند که روند کاهش بارندگیها در سال آبی جاری ادامه خواهد داشت.
به گفتهی اردلان محمدپور، کارشناس کشاورزی، افت محسوس بارشها موجب کاهش سطح آبهای زیرزمینی و افت منابع آبی استان شده است.
در همین حال، بخش کشاورزی که حدود ۸۵ درصد از منابع آبی کشور را مصرف میکند، بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت بهینه و استفاده از شیوههای نوین آبیاری است.
رسول سعیدیان، معاون فنی جهاد کشاورزی مهاباد، از اجرای طرحهای صرفهجویی در مصرف آب خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۸۶۰۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان به سیستمهای نوین آبیاری از نوع قطرهای و بارانی مجهز شده است. همچنین در سطح ۳۲۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد مهاباد طراحی و نقشهبرداری انجام شده که از این میزان ۳۴۱ هکتار به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: مدیریت هوشمند مصرف آب و توسعه سامانههای نوین آبیاری میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبهای ناشی از کمآبی و حفظ منابع حیاتی استان داشته باشد.