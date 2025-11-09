پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان: حساسیت گزینش معلمان از جهت قدرت تاثیر در تربیت آینده جامعه، بسیار بالا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار با اعضای هئیت مدیره و مدیران بنیاد فرهنگی امام محمد باقر (ع) با اشاره به تقارن سیزدهم آبان و روز ملی مبارزه با استکبار، این روز را نماد سه رویداد بزرگ تاریخ انقلاب اسلامی؛ تبعید امام خمینی (ره)، شهادت جمعی از دانشآموزان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا دانست و بر نقش معلمان در تربیت انسانهای مؤمن و انقلابی تأکید کرد.
آیت الله طباطبایی نژاد تربیت و آموزش را یکی از مهمترین مشاغل دانست و گفت: گزینش معلم حتی از گزینش قاضی مهمتر است، چرا که معلم است که میتواند انسانی را تربیت کند که جمع زیادی را تحت تأثیر قرار دهد.
در این دیدار همچنین، معاون آموزشی بنیاد فرهنگی امام محمد باقر (ع) گفت: جرقه تأسیس این بنیاد در دهه ۶۰ با هدف تحت پوشش قرار دادن نیروهای نخبه و مستعد بیبضاعت زده شد و کار خود را با یک مدرسه ۵۰ نفره آغاز کرد که به سرعت مورد اعتماد و استقبال مردم قرار گرفت.
سید مجید عاملیان افزود: هماکنون این بنیاد دارای ۱۱ واحد آموزشی در اصفهان و یک واحد آموزشی در زاهدان است که حدود ۴ هزار دانشآموز را تحت پوشش دارد، همچنین ۵۰۰ نفر نیروی آموزشی و اداری، مسوولیت آموزش و پرورش این دانشآموزان را بر عهده دارند و برای تمامی مقاطع، منشور آموزشی تدوین شده است.