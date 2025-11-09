مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی با بیان اینکه هدف رسانه پاسخگویی به خواسته‌های مخاطب است گفت:تلاش ما بر این است که با توجه به نیاز‌های مخاطبان شبکه استانی برنامه سازی کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،اکبر رضایی در نشست هم اندیشی و هم افزایی با اصحاب رسانه خبرسازی و مدیریت خبر در آذربایجان شرقی را از جمله بحث‌های قابل مطرح در چنین نشست‌هایی عنوان کرد و گفت: اتفاقاتی که در عرصه بین الملل و کشور رخ می‌دهد بی شک بر استان آذربایجان شرقی نیز تاثیر خواهد گذاشت و خبر و رسانه در این عرصه همیشه در نوک پیکان بوده و با فعالیت در آنتن زنده ، خبرگزاری و فضای مجازی به صورت شبانه روزی تلاش کرده است.

رضایی هدف رسانه را پاسخگویی به خواسته‌های مخاطب دانست و گفت: تلاش ما بر این است که با توجه به نیاز‌های مخاطبان شبکه استانی برنامه سازی کنیم و در سال جدید برنامه عروسکی جدید ۵۲ قسمتی را در حال آماده سازی هستیم که پس از ۶ ماه از شبکه استانی به روی آنتن خواهد رفت.

وی افزود:در دو سال اخیر حوادث بسیاری از جمله سانحه سقوط بالگرد ریاست جمهوری ، انتخابات دولت چهاردهم ، دفاع مقدس ۱۲ روزه و وقایعی دیگر موجب شد تا رسانه روز‌های بسیار پرتلاش و سختی را پشت سر بگذارد و در حوزه اطلاع رسانی واحد خبر صدا و سیما در چند سال اخیر بسیار فعال بوده و حتی در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه که بیشتر ادارات و نهاد‌ها تعطیل بودند خبر و همکاران این حوزه همه به صورت شبانه روزی فعال بودند و برای اطلاع رسانی به موقع و دقیق تلاش کردند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی قدیمی بودن تجهیزات خبر را یکی از مشکلات واحد خبر دانست و گفت:طی امسال همه مسیر‌های سیگنال رسانی را تبدیل به HD کردیم و این اتفاق برای اولین بار در کشور برای فرستادن تصاویری واضح در صدا و سیمای استان رخ داده است.

گفتنی است در ادامه جلسه مدیر کل صدا و سیما به سوالات خبرنگاران سایر رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها در خصوص موضوعات مختلف پاسخ داد.