به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و مدیران قضایی استان، همایش گرامیداشت بیست و چهارمین سالگرد تشکیل شورا‌های حل اختلاف در سالن ولایت دادگستری برگزار شد.

دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این همایش که اعضاء و کارکنان شورا‌های حل اختلاف مرکز استان به صورت حضوری و روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی به صورت ویدیو کنفرانس حضور داشتند با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه بر اهمیت و نقش شورا‌های حل اختلاف در اصلاح ذات البین و تبیین فرهنگ گذشت در جامعه تاکید نمود.

وی ادامه داد: نگاه ما به صلح و سازش، نگاه دینی و اعتقادی است و باید با این نگاه به موضوعات ورود کنید و در مسیر فصل خصومت و صلح و سازش به معنای واقعی قدم بردارید.

عتباتی با اشاره به سازش ۴۷ درصدی پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف و سازش ۱۲ فقره پرونده قصاص طی این مدت با تلاش شورا‌های حل اختلاف، هسته‌های جهادی بخشایش، صلح یاران و میانجی گران به اهمیت و ارزش تلاش در مسیر صلح و سازش و قلع ماده نزاع به معنای واقعی تاکید نمود.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: در ۷ ماهه اول سال جاری بیش از ۵ هزار اختلاف خانوادگی در شورا‌های حل اختلاف منجر به سازش شده که موضوع نزدیک به ۱۵۰۰ فقره از این پرونده‌ها طلاق بوده و این عملکرد نیز نشان از تاثیر شورا‌های حل اختلاف در تحکیم بنیاد خانواده است.

مقام ارشد قضایی استان همچنین به آزادی ۷۵۹ زندانی در هفت ماهه اول سال با میانجی گری شورا‌های حل اختلاف نیز پرداخت و این امر را به عنوان یکی از راهکار‌های کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با رویکرد صلح و سازش دانست.

رئیس شورای قضایی استان به برگزاری پویش‌های صلح و سازش از جمله پویش به عشق امام حسین علیه السلام می‌بخشم، پویش به احترام حضرت زینب می‌بخشم و پویش به حرمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌بخشم که به ابتکار استان از چند سال قبل آغاز و به کل کشور تسری یافته و آثار و برکات زیاد آن پرداخت و خواستار اهتمام ویژه برای استفاده از این ظرفیت معنوی در امر اصلاح ذات البین شد.

وی به استفاده از همه ظرفیت‌ها از جمله ائمه جمعه و جماعت، روحانیون، متنفذین، ریش سفیدان در امر صلح و سازش و هم اندیشی با اصناف در حل غیر قضایی موضوعات اختلافی در صنوف مختلف تاکید نمود.

عتباتی در پایان با اشاره به اینکه اعضای شورای حل اختلاف به عنوان منادیان صلح و سازش و پرچمداران فرهنگ گذشت در تعمیق فرهنگ سازش و ایثار نقش مهمی دارند ضمن تقدیر از تلاش‌های اعضای شورا‌های حل اختلاف به سهمیه خوب استان در آزمون استخدامی پیش روی محاکم صلح که با تلاش مجموعه مدیریت دادگستری استان اخذ شده اشاره و خواستار تلاش اعضای شورا‌های حل اختلاف برای آمادگی شرکت در این آزمون به منظور تبدیل وضعیت کاری آنان شد.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز به عنوان یکی دیگر از سخنرانان در خصوص صلح و سازش گفت: صلح و سازش چه از نظر فقهی، اخلاقی و اجتماعی جزء آموزه‌های دینی هستند و جامعه امروز نیاز به این سنت حسنه دارد.

مجیدی در ادامه تاکیداتی که شورا‌های حل اختلاف در رسیدگی سازشی به موضوعات می‌بایست در نظر بگیرند پرداخت و ارشادات و راهنمایی‌هایی را ارائه نمود.

حجت‌الاسلام والمسلمین قلی زاده سرپرست معاونت قضایی رئیس کل دادگستری در مرکز حل اختلاف استان آذربایجان غربی نیز در ابتدای این آیین ضمن خوشامدگویی گویی و تاکید بر جایگاه اصلاح ذات البین با توجه به آیات قرآن کریم و احادیث اهل بیت، گزارشی از عملکرد ۷ ماهه شورا‌های حل اختلاف ارائه نمود.

از زحمات اکبر اسدی معاون سابق رئیس کل دادگستری استان در شورای حل اختلاف تقدیر به عمل آمد و در پایان همایش مسابقه‌ای فرهنگی برگزار و به ۲۰ نفر هدایایی به قید قرعه ارائه شد.