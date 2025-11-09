مدیرکل ارتباطات و هماهنگی مرکز عالی قرآن و عترت گفت: اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از فعالان قرآنی در استان‌ها ۶۰ میلیارد تومان و یارانه‌های حمایتی برای پوشش بیمه آنان، ۸۲ میلیارد تومان برای سال جاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدحسین فدوی مدیرکل ارتباطات و هماهنگی امور قرآن و عترت، کلیات جدول اعتبارات برنامه‌ها و فعالیت‌های قرآنی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های کشور را تشریح کرد.

آقای فدوی با اشاره به برنامه‌های مصوب، اعلام کرد: برنامه‌ای که در استان‌ها تعریف شده، ذیل ۱۸ فعالیت شامل شش برنامه در دفتر تبلیغ و ترویج، شش برنامه در دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌ها است. همچنین فعالیت‌های دبیرخانه‌های چهارگانه عترت، امر به معروف و نهی از منکر، مهدویت، اقامه نماز، بنیاد فرهنگی بین‌المللی امام رضا (ع) و حمایت از برنامه‌های نگه‌داشت سرمایه انسانی است.

وی افزود: ۳۰ میلیارد تومان از این اعتبارات به برنامه‌های عملیاتی قرآن و عترت استان‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴، اختصاص دارد که از طریق ابلاغ استانی تحقق پیدا می‌کند و ۳۰ میلیارد دیگر را مرکز عالی قرآن و عترت از اعتبارات ستادی برای استان‌ها هزینه خواهد کرد.

مدیرکل ارتباطات و هماهنگی مرکز عالی قرآن و عترت گفت: این مقدار غیر از هزینه‌های ملی همچون برگزاری نمایشگاه بین‌المللی قرآن و دیگر برنامه‌های ملی قرآنی است.

آقای فدوی به حمایت‌های بیمه‌ای از فعالان قرآنی اشاره کرد و ادامه داد: برای حمایت از نگهداشت سرمایه انسانی که اختصاص به بیمه فعالان قرآنی دارد، اعتبارات مشخصی به استان‌ها اختصاص یافته است، این حمایت‌ها بالغ بر ۸۲ میلیارد تومان یارانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حدود شش هزار نفر از فعالان قرآنی در سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: این تسهیلات شامل بیمه‌های پایه و تکمیلی است که از طریق صندوق اعتباری هنر اقدام می‌شود.