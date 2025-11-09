پخش زنده
پویا ایدنی از گردونه رقابتهای جامجهانی شطرنج کنار رفت تا پرهام مقصودلو تنها نماینده کشورمان در دور چهارم باشد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه جامجهانی ۲۰۲۵ شطرنج در هند، پویا ایدنی از ایران که با تساوی در مجموع دیدارهای رفت و برگشت، راهی بازیهای تکمیلی مرحله سوم شده بود، در مرحله تکمیلی مقابل الکسی اسپینکو از روسیه شکست خورد و از گردونه رقابتها کنار رفت.
ایدنی در مرحله تکمیلی چهار دیدار برگزار کرد که در پایان با یک پیروزی، یک تساوی و دو شکست در مجموع مغلوب شد و نتوانست جواز حضور در مرحله چهارم را کسب کند.
با حذف ایدنی، پرهام مقصودلو تنها نماینده کشورمان در دور چهارم است. این رقابتها به میزبانی شهر گوا در کشور هند در حال برگزاری است.