به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی فردوسی گفت: هدف از اجرای این برنامه در کنار تجلیل از راهنمایان افتخاری، آشنا شدن آنها با جاذبه‌های شهر تاریخی توس و مسیر‌های گردشگری اطراف آرامگاه فردوسی بود.

رضا یوسفی افزود: راهنمایان گردشگری از مسیر گردشگری و تاریخی روستا‌های گوارشک، ولی آباد، آبقد، تلقور، امرودک و در پایان روستای زیبای گاه که روستایی با طبیعت بسیار زیبا، تاریخی کهن و مردمانی مهمان نواز است و آرامگاه عبدالرزاق و آرامستان تاریخی و بافت این روستا، بازدید کردند.

او تصریح کرد: آرامگاه فردوسی یکی از مقاصد نمونه گردشگری استان است که باید برای آشنایی گردشگران با سایر جاذبه‌های شهر تاریخی توس برنامه‌ریزی بلند مدتی انجام شود.