به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین کلنگ‌زنی ساخت مدرسه ۱۰ کلاسه شبانه‌روزی با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولین استانی و محلی در بخش نختالو شهرستان باروق برگزار شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این مراسم با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی در مناطق کم‌برخوردار، گفت: احداث این مدرسه ۱۰ کلاسه می‌تواند زمینه‌ساز تحول در حوزه تعلیم و تربیت در بخش نختالو باشد.

رضا رحمانی با بیان اینکه هدف ما ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی برای همه دانش‌آموزان استان است، افزود: اجرای این پروژه علاوه بر ارتقای کیفیت آموزش، به ایجاد اشتغال و رونق فعالیت‌های عمرانی در منطقه نیز کمک خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت ارتباط نزدیک مسئولان با مردم، خاطرنشان کرد: مشکلات مردم زمانی بهتر حل می‌شود که مدیران در میان آنان حاضر باشند و از نزدیک مسائل را بشنوند و حضور در نختالو نیز در همین راستا انجام شد و امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی بتوانیم گامی مؤثر در جهت رفع نیاز‌های منطقه برداریم.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین در دیدار صمیمی با مردم بخش نختالو شهرستان باروق از نزدیک پیگیر مشکلات آنها شده و بر تداوم رسیدگی به خواسته‌های اهالی و تسریع در روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرد.