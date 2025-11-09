به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، روستای قالوی زندان در ۶۵ کیلومتری مهاباد، یکی از نمونه‌های موفق این همکاری مردمی است؛ روستایی که تا چندی پیش کوچه‌ها و معابر خاکی و ناهموار داشت، اما امروز با تلاش اعضای شورا و مشارکت اهالی، چهره‌ای تازه و آباد به خود گرفته است.

مهدی دانشی، عضو شورای اسلامی روستای قالوی زندان، درباره این طرح‌ها گفت: اعتماد مردم به شورا و همراهی آنها، زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های عمرانی در روستا شده و این مسیر را برای توسعه هموار کرده است.

اهالی روستا نیز با ابراز رضایت از اقدامات انجام‌شده، اعتماد به شورا‌ها و عمل به وعده‌ها را عامل اصلی تغییر و پیشرفت در روستا می‌دانند.

جلال محمدپور، دیگر عضو شورای اسلامی روستا، گفت: همدلی بین اعضای شورا و دهیاری و همکاری مردم، باعث شده تا بسیاری از مشکلات عمرانی و زیرساختی قالوی زندان برطرف شود.

به گفته‌ی مصطفی قصابی، دهیار روستای قالوی زندان، اجرای پروژه‌هایی، چون بهسازی معابر و ایجاد زیرساخت‌های عمرانی با اتکا به توان داخلی و مشارکت اهالی، تحولی چشمگیر در سیمای روستا ایجاد کرده است.

روستای قالوی زندان امروز نمادی از اعتماد، همکاری و مشارکت مردم و شوراهاست؛ یکی از سه هزار روستای آذربایجان غربی که اهالی آن بار دیگر تعاون و همدلی را معنا کرده‌اند.