پخش زنده
امروز: -
مسابقات قهرمانی کشور "استراگوس" با عنوان "جانسخت" در چهار اقلیم جنگل، دریا، کویر و کوهستان ۲۷ و ۲۸ آبان در بلیران آمل برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روهام ابوطالبی رئیس هیئت ورزشهای همگانی مازندران از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور "استراگوس" در منطقه جنگلی بلیران آمل خبر داد.
وی گفت: این مسابقات در ۲ بخش آقایان و بانون با عنوان "جانسخت" و در چهار مرحله در اقلیمهای متفاوت (جنگل، دریا، کویر و کوهستان) برای نخستین بار در کشور برگزار میشود.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی مازندران افزود: مسابقات در چهار رده سنی و در تاریخ ۲۷ و ۲۸ آبانماه برگزار خواهد شد و بخش بزرگسالان آن انتخابی تیم ملی است.
ابوطالبی با اشاره به پیشینه این رشته ورزشی تأکید کرد: رشته استراگوس از مازندران به کشور معرفی شده و سالهاست با استقبال خوبی روبرو شده است.
وی از ورزشکاران علاقهمند خواست: تا ۲۰ آبانماه برای ثبت نام در این مسابقات ماجراجویانه اقدام کنند.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی مازندران در پایان یادآور شد: شرکتکنندگان علاوه بر تجربه رقابت در فضایی منحصربهفرد، فرصت دریافت جوایز ارزشمند و دعوت به اردوی تیم ملی را نیز خواهند داشت.