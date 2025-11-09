پخش زنده
رئیس پلیس فتا گیلان گفت : انتشار ناآگاهانه تصاویر، موقعیت مکانی، اطلاعات خانوادگی یا جزئیات زندگی روزمره میتواند مسیر سوءاستفاده مجرمان سایبری را هموار کند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ امیر حسین نقی مهر نسبت به عواقب انتشار بدون دقت اطلاعات شخصی در فضای مجازی هشدار داد.
وی افزود: مجرمان با بهرهگیری از دادههای منتشرشده توسط کاربران، اقدام به طراحی سناریوهای کلاهبرداری اینترنتی، سرقت هویت و حتی دسترسی غیرمجاز به حسابهای بانکی از طریق اطلاعات منتشر شده توسط کاربران میکنند.
رئیس پلیس فتا گیلان به شهروندان توصیه کرد: پیش از هر اقدام در فضای مجازی، آگاهانه تصمیم بگیرند و با رعایت نکات ایمنی، از افتادن در دام مجرمان سایبری جلوگیری کنند.
سرهنگ امیر حسین نقی همچنین رعایت حد تعادل در اشتراکگذاری اطلاعات، تنظیم دقیق حریم خصوصی در شبکههای اجتماعی، از مهمترین اصول حفظ امنیت فردی در فضای مجازی دانست.