دیدار پایانی هفته یازدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته یک ایران با تساوی بدون گل هوادار و سایپا همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار پایانی هفته یازدهم لیگ دسته یک فوتبال کشورمان در فصل جاری با دیدار تیمهای هوادار و سایپا امروز یکشنبه ۱۸ آبان با تساوی بدون گل دو تیم خاتمه پیدا کرد.
سایپا و هوادار با این نتیجه، ۱۷ امتیازی شدند تا با حضور در رتبههای دوم و سوم جدول همچنان همسایه همدیگر در پایان این هفته باشند.
در جدول تا پایان هفته یازدهم، نساجی مازندران با ۲۷ امتیاز در رتبه نخست قرار دارد.