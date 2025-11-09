به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار پایانی هفته یازدهم لیگ دسته یک فوتبال کشورمان در فصل جاری با دیدار تیم‌های هوادار و سایپا امروز یکشنبه ۱۸ آبان با تساوی بدون گل دو تیم خاتمه پیدا کرد.

سایپا و هوادار با این نتیجه، ۱۷ امتیازی شدند تا با حضور در رتبه‌های دوم و سوم جدول همچنان همسایه همدیگر در پایان این هفته باشند.

در جدول تا پایان هفته یازدهم، نساجی مازندران با ۲۷ امتیاز در رتبه نخست قرار دارد.