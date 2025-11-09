به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نیرو‌های مسلح عراق در اولین مرحله از رای گیری انتخابات مجلس این کشور حضوری چشمگیر و گسترده داشتند تصاویر منتشر شده از ۱۸ حوزه انتخابیه در سراسر عراق نشان می‌دهد مشارکت بیش از یک و میلیون و ۳۰۰ هزار نیروی نظامی و امنیتی واجد شرایط، در انتخابات مجلس عراق بالاست. نیرو‌هایی مسلح عراق ۶ درصد از کل واجدین شرایط شرکت در انتخابات مجلس این کشور را تشکیل می‌دهند.

سپهبد قیس المحمداوی - رئیس کمیته امنیتی انتخابات مجلس عراق، اظهار داشت، درصد مشارکت نیرو‌های مسلح در این انتخابات بسیار بالاست، این نشان تعهد به کشور است، این نیرو‌ها تا برگزاری انتخابات عمومی در روز سه شنبه در حالت آماده باش هستند، خوشبختانه هیچ مشکل امنیتی تا الان گزارش نشده است.

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرده، همه مراکز رای‌گیری مشمول انجام شمارش دستی آرا و مطابقت نتایج با سیستم‌های الکترونیکی می‌شوند همچنین نتایج اولیه این رای گیری دوازدهم نوامبر ۲۱ آبان ماه، ۲۴ ساعت بعد از برگزاری انتخابات عمومی اعلام خواهد شد.

این مرحله‌ی رای گیری، پیش زمینه‌ای برای حضور بیش از ۱۹ میلیون عراقی در مسیر تعیین ۳۲۹ نماینده مجلس این کشور بود.