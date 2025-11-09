

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در شورای مسکن گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در دهه فجر امسال ۹ هزار و ۱۵۴ واحد از طرح نهضت ملی مسکن بهره‌برداری شود.

وحید داعی افزود: تعداد متقاضیان نهضت ملی مسکن حمایتی شهری در استان ۵۳ هزار و ۲۳۳ متقاضی است و ساخت ۷۴ هزار و ۴۰۱ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در استان به ارزش صد و هفتاد و شش و نیم همت در چهار هزار و ۱۴۸ هکتار در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: ۲۵ هزار و ۳۱۴ واحد در بخش انبوه سازی با ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی و بقیه در بخش گروه ساخت با ۳۶ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست.

داعی گفت: هشت هزار و ۶۳۹ قطعه زمین به مساحت ۲۱۶ هکتار نیز از زمان اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکنون به خانواده‌های واجد شرایط استان واگذار شده است.