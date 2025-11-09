پخش زنده
خراسان جنوبی یکی از قطبهای تولید محصولات خاص و منحصربهفرد کشور است؛ محصولی به نام «مُله» یا پنبهای با طیف رنگ کرم روشن که نهتنها در بافت منسوجات سنتی کاربرد دارد، بلکه با عبور از مرزهای ایران، به رونق صنعت گردشگری و بازارهای جهانی نیز کمک کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، هر سال با فرارسیدن فصل پاییز، طبیعت مهربان خوسف محصولی ویژه را به کشاورزان این خطه هدیه میدهد.
مُله تنها در این منطقه از ایران رشد میکند و میراثی است که ریشهای بیش از ۵۰۰ سال در آب و خاک خوسف دارد.
در این شهرستان، کشاورزی تنها بخش ماجرا نیست؛ امروز بسیاری از خانهها به کارگاههای تولیدی تبدیل شدهاند و زنان و مردان خلاق این دیار، از دل طبیعت و هنر، زنجیرهای اقتصادی را شکل دادهاند که از کشت تا تولید و فروش ادامه دارد.
تولید منسوجات طبیعی از مله نهتنها موجب افزایش ارزش افزوده محصولات شده، بلکه با استقبال بازارهای داخلی و خارجی نیز همراه بوده است.
به گفته کارشناسان میراث فرهنگی، هنر ملهبافی خوسف در آستانه ثبت جهانی قرار دارد؛ اما برای رونق بیشتر این زنجیره اقتصادی و تثبیت جایگاه جهانی آن، نیاز به حمایت و برنامهریزی گستردهتر در حوزه صنایعدستی و صادرات احساس میشود.