به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، هر سال با فرارسیدن فصل پاییز، طبیعت مهربان خوسف محصولی ویژه را به کشاورزان این خطه هدیه می‌دهد.

مُله تنها در این منطقه از ایران رشد می‌کند و میراثی است که ریشه‌ای بیش از ۵۰۰ سال در آب و خاک خوسف دارد.

در این شهرستان، کشاورزی تنها بخش ماجرا نیست؛ امروز بسیاری از خانه‌ها به کارگاه‌های تولیدی تبدیل شده‌اند و زنان و مردان خلاق این دیار، از دل طبیعت و هنر، زنجیره‌ای اقتصادی را شکل داده‌اند که از کشت تا تولید و فروش ادامه دارد.

تولید منسوجات طبیعی از مله نه‌تنها موجب افزایش ارزش افزوده محصولات شده، بلکه با استقبال بازار‌های داخلی و خارجی نیز همراه بوده است.

به گفته کارشناسان میراث فرهنگی، هنر مله‌بافی خوسف در آستانه ثبت جهانی قرار دارد؛ اما برای رونق بیش‌تر این زنجیره اقتصادی و تثبیت جایگاه جهانی آن، نیاز به حمایت و برنامه‌ریزی گسترده‌تر در حوزه صنایع‌دستی و صادرات احساس می‌شود.