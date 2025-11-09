به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسوول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان، در نشست مجمع استادیاران نواحی بسیج استان، با تأکید بر ضرورت تقویت کارکرد‌های تربیتی حلقه‌های صالحین، گفت: جلسات استادیاران بسیج باید به عنوان قرارگاه تصمیم‌سازی و اقدام تربیتی عمل کنند و مصوبات آنها به شکل دقیق در سطح نواحی اجرایی شود.

حجت‌الاسلام صادقی ادامه داد:این مجمع باید به مثابه یک قرارگاه عمل کند؛ تصمیماتی که در این جمع گرفته می‌شود، باید اجرایی و قابل پیگیری باشد، جلسات نباید تشریفاتی باشند، بلکه باید خروجی عینی و اثرگذار در شهرستان‌ها داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت جذب نسل جوان، گفت:حلقه‌های صالحین باید متکی بر حضور نوجوانان و جوانان باشند، هر قدر این حلقات جوان‌تر و پویاتر باشند، مساجد، پایگاه‌ها و نماز‌های جمعه نیز نشاط و جمعیت بیشتری خواهند یافت.

مسوول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اصفهان گفت:دوران کنونی عصر سرعت، تهدید و کاهش نظارت‌های اجتماعی است، برای ارتباط با این نسل باید زبان و منطق روز را شناخت و از ابزار‌های نوین تربیتی بهره برد، بی‌توجهی به این واقعیت‌ها موجب فاصله گرفتن جوانان از نهاد‌های دینی و فرهنگی می‌شود.

حجت‌الاسلام صادقی با یادآوری اینکه بسیاری از فرماندهان و چهره‌های برجسته انقلاب از دل حلقه‌های تربیتی برخاسته‌اند، ادامه داد:فرماندهان بزرگ و شهدای والامقام، چون شهید خرازی، شهید کاظمی، شهید سلیمانی و شهید حججی، محصول همین حلقه‌های تربیتی و جلسه‌های بسیجی‌اند، اگر این مسیر استمرار یابد، نسل آینده انقلاب نیز از میان همین نوجوانان و جوانان مؤمن و متعهد شکل خواهد گرفت.