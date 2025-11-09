ارائه خدمات چشمپزشکی با تجهیزات پیشرفته در بردسکن
با نصب تجهیزات پیشرفته چشمپزشکی و استقرار دو پزشک متخصص، خدمات تخصصی به بیماران در بیمارستان ولیعصر (عج) بردسکن ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن گفت: با راهاندازی تجهیزات مدرن و فعالسازی درمانگاه تخصصی چشم، خدمات معاینه و ویزیت چشمپزشکی در شهرستان آغاز شده و مقدمات انجام جراحیهای چشم نیز در حال تکمیل است.
دکتر حسین امامیان اظهار داشت: ارائه این خدمات تخصصی، گامی مؤثر در ارتقای سطح خدمات درمانی منطقه و تسهیل دسترسی مردم به خدمات استاندارد چشمپزشکی محسوب میشود.
وی با اشاره به حمایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مشارکت خیرین نیکاندیش، افزود: این اقدام موجب کاهش ارجاع بیماران به شهرهای دیگر و افزایش رضایتمندی مردم شده است.
دکتر امامیان همچنین با اشاره از اجرای مرحله دوم طرح شامل تجهیز اتاق عمل چشم و آغاز رسمی جراحیهای چشم در آینده نزدیک، آن را نقطه عطفی در تاریخ درمان شهرستان دانست.
هم اینک بیش از ۲۵ متخصص در رشتههای مختلف در بیمارستان ولیعصر (عج) بردسکن فعال هستند و مراحل اجرایی ساخت بیمارستان دوم با ظرفیت بیش از ۱۵۰ تخت نیز در دست اقدام است.