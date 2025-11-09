به گزارش خبرگزاری صدا سیما مرکز مهاباد، این نشست با حضور فرماندار ویژه مهاباد، امام جمعه، رئیس اداره بهزیستی و جمعی از خیرین و فعالان اجتماعی برگزار شد.

محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد، در این نشست گفت: ما باید در دو حوزه بسیار مهم، یعنی کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌آموزی، اشتغال و مسکن افراد تحت پوشش بهزیستی فعالیت خود را افزایش دهیم و با ارائه راهکار‌های قانونی، زمینه جذب بیشتر مشارکت‌های مردمی در راستای کمک به نیازمندان را فراهم کنیم.

ماموستا عبدالسلام امامی، امام جمعه مهاباد نیز با تأکید بر نقش خیرین و نهاد‌های مردمی در گسترش خدمات اجتماعی تصریح کرد: مشارکت مؤثر مردم در امور خیر و حمایت از نیازمندان، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ایمان عملی در جامعه است.

در ادامه، محمدی، رئیس اداره بهزیستی مهاباد، با قدردانی از همراهی خیرین، مشارکت آنان را بازویی توانمند برای پیشبرد اهداف حمایتی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر دانست و افزود:

شناسایی، بررسی و حل مشکلات مراکز نگهداری، دعوت از خیرین، بازاریان، اصناف و اصحاب رسانه برای جذب مشارکت‌های مردمی و تشکیل شورای مشارکت‌های مردمی در چهار فصل سال از برنامه‌های پیش‌ِرو است.

در پایان این نشست، برنامه‌ها و پیشنهاد‌های راهبردی برای رفع مسائل و مشکلات افراد تحت پوشش بهزیستی مطرح و تصمیماتی برای تقویت هم‌افزایی میان نهاد‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی اتخاذ شد.