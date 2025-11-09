پخش زنده
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: اختصاص بودجه به حوزه پدافند غیرعامل هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری بلندمدت برای آینده کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، محمدمسعود سمیعینژاد، در نشست پدافند غیرعامل؛ تابآوری زیرساختی و پایداری اجتماعی، پدافند غیرعامل را اساس سیاستهای تصمیمگیری مدیران عنوان کرد و گفت: توجه به این موضوع در شرایط مختلف از جمله جنگ، تحریم و حوادث طبیعی، موجب تداوم امنیت اقتصادی و پایداری برنامههای تولیدی و خدماتی میشود.
سمیعینژاد افزود: در دوران تحریم و همچنین در جنگ ۱۲ روزه، راهبردهایی همچون بومیسازی، ارتقای امنیت سایبری و اجرای دستورالعملهای پدافندی در کارخانهها از نفوذ و خرابکاری جلوگیری کرد.
وی اختصاص بودجه به پدافند غیرعامل را سرمایهگذاری دانست و اظهار داشت: در دوره مدیریت شرکت فولاد مبارکه، با بهروزرسانی سیستم آتشنشانی و تأمین تجهیزات یدکی، حادثهای که میتوانست فعالیت کارخانه را ماهها متوقف کند، در مدت دو دقیقه مهار شد.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو تأکیدکرد: هدف سرمایهگذاری در حوزه پدافند غیرعامل، افزایش پایداری سیستمهاست و بیتوجهی به این حوزه موجب شکنندگی در زمان بحران میشود.
در ادامه، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، با اشاره به ناکامی دشمن در جنگ ۱۲ روزه، گفت: اکنون در شرایط نه جنگ و نه صلح قرار داریم و باید آمادگی دائمی حفظ شود.
سردار غلامرضا جلالی، چهار تکلیف اصلی کشور در حوزه پدافند غیرعامل را شامل تقویت نیروهای مسلح، عادیسازی جریان اقتصادی، افزایش تابآوری زیرساختها و حضور فعال در جنگ روایتها دانست.
جانشین وزیر و رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت صمت نیز گفت: با وجود تحریمها و فشارهای اقتصادی، در جنگ اخیر تولید متوقف نشد و عملکرد حوزه پدافند اقتصادی و صنعتی موفق بود.
سیداحمد هاشمی، دو محور اصلی کاری فعلی وزارت صمت را پدافند در حوزه اطلاعاتی و مقابله با نفوذ صنعتی و پدافند اجتماعی و رسانهای با رویکرد جهاد تبیین اعلام کرد.
مدیر حراست ایمیدرو، نیز از پیگیری ویژه دستورالعملهای پدافند غیرعامل در شرکتهای تابعه خبر داد و گفت: اهداف اصلی این سیاست شامل تشکیل تیمهای واکنش سریع، مقاومسازی تاسیسات حیاتی، ایجاد مسیرهای جایگزین حملونقل، فعالسازی ارتباطات امن، حفاظت از نیروی انسانی و راهاندازی سامانههای هشدار سریع است.
عباس اشراقی تأکید کرد: پدافند غیرعامل در ایمیدرو با حساسیت ویژه دنبال میشود تا در شرایط بحرانی، زنجیره تولید بخش معدن و صنایع معدنی کشور تداوم داشته باشد.