در این دوره از رقابت‌ها که با حضور ۹ تیم از تمام مناطق نیروی دریایی ارتش در رشت برگزار شد تیم مرکز آموزش رشت با ۳۳۰ امتیاز اول شد و تیم پشتیبانی قرارگاه نداجا تهران با ۱۹۰ امتیاز بر سکوی دوم قرار گرفت و تیم دانشگاه نوشهر با ۱۵۴ امتیاز سوم شد.