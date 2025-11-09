پخش زنده
امروز: -
تازهشهر سلماس با پیگیریهای نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی به شبکه ملی فیبر نوری متصل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ تازهشهر سلماس با پیگیریهای نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی به شبکه ملی فیبر نوری متصل شد.
یعقوب رضازاده نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی به همراه رئیس بنیاد مسکن از پروژههای آسفالتریزی روستاهای بخش کوهسار بازدید کرد. در این بازدید وضعیت آسفالت در روستای زولا بهیک به مساحت ۸۵۰۰ مترمربع با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال، روستای کاپیک با ۳۵۰۰ مترمربع و اعتبار ۱۰.۵ میلیارد ریال، روستای لیلوس با ۴۶۰۰ مترمربع و هزینه ۱۴ میلیارد ریال، و روستای ماته خرپه با ۱۷۰۰ مترمربع و هزینه ۵.۱ میلیارد ریال مورد بررسی قرار گرفت.
هدف این پروژهها بهبود زیرساختهای حملونقل روستایی و ارتقای سطح خدمات است.
همچنین، با پیگیریهای مستمر یعقوب رضازاده نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی، پروژه روشنایی بلوار کمربندی تازه شهر در حال انجام و بزودی نهایی خواهد شد.
با پیگیریهای نماینده مردم سلماس در قوه مقننه پروژه فیبر نوری در تازه شهر نیز به بهرهبرداری رسید.