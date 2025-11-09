پخش زنده
امروز: -
المپیاد ورزشهای بیماران خاص کشور در گروه دیابت به میزبانی استان خوزستان برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء خوزستان گفت: در این المپیاد ۵۰ ورزشکار از استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگلویه و بویراحمد، بوشهر، قم و خوزستان در دو رده سنی زیر ۳۵ سال و بالای ۳۵ سال و در گروه دیابت شرکت کرده بودند.
جمال فتاحی با اشاره به اینکه شرکت کنندگان در رشتههای شطرنج، دارت، تنیسرویمیز و پتانک با هم به رقابت پرداختند، ادامه داد: در پایان این رویداد به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.