به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء خوزستان گفت: در این المپیاد ۵۰ ورزشکار از استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگلویه و بویراحمد، بوشهر، قم و خوزستان در دو رده سنی زیر ۳۵ سال و بالای ۳۵ سال و در گروه دیابت شرکت کرده بودند.

جمال فتاحی با اشاره به اینکه شرکت کنندگان در رشته‌های شطرنج، دارت، تنیس‌روی‌میز و پتانک با هم به رقابت پرداختند، ادامه داد: در پایان این رویداد به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.