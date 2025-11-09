به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ قرارگاه پیشرفت و آبادانی شهرستان چوار با هدف ارتقای سطح آموزشی و مهارتی دانش‌آموزان، مدرسه صدیقه کبرای دهستان مورت را به ۲ کارگاه آموزشی، شامل: کارگاه مهارت‌آموزی و کامپیوتر مجهز کرد.

به گفته مدیر آموزش و پرورش شهرستان چوار، در حال حاضر بیش از ۱۰۰ دانش‌آموز در این کارگاه‌ها مشغول یادگیری مهارت‌های عملی هستند.

مدیر آموزش و پرورش چوار گفت: پنج مدرسه دیگر نیازمند کارگاه آموزشی هستند و با همکاری قرارگاه، این مدارس نیز تجهیز می‌شوند.

عظیم نقدی تأکید کرد: این اقدامات موجب تقویت مهارت‌آموزی و توسعه عدالت آموزشی در مناطق روستایی می‌شود.