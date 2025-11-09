به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رقابت‌های جودو و دفاع شخصی انتخابی استان با معرفی نفرات در سالن انقلاب سنگر پایان یافت.

در رقابت‌های جودو و دفاع شخصی انتخابی استان که با حضور ۸۰ جودوکار در رده‌های سنی نوجوان جوان و بزرگسال با حضور ده تیم از سراسر گیلان در در سالن انقلاب سنگر برگزار شد تیم‌های انزلی، رشت و سنگر به ترتیب عنوان‌های اول تا سوم را کسب کردند.

نفرات اول هر وزن در بهمن ماه امسال به رقابت‌های کشوری اعزام خواهند شد.