به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این کاروان متشکل از حدود ۳۰۰ نفر از دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های مهاباد بود که صبح امروز با بدرقه مسئولان محلی و خانواده‌های معظم شهدا، راهی مناطق عملیاتی شمال‌غرب کشور شدند.

در جریان این بازدید، دانش‌آموزان از محل فعالیت‌های شهید کاوه دیدن کرده و با رشادت‌ها و مجاهدت‌های شهیدان دوران دفاع مقدس، به‌ویژه سردار رشید اسلام شهید محمود کاوه آشنا شدند.

محمد حضرتی، راوی دوران دفاع مقدس، در جمع دانش‌آموزان با ذکر خاطراتی از همرزمان شهید کاوه، بر اهمیت زنده نگه داشتن روحیه ایثار و مقاومت در میان نوجوانان تأکید کرد.

علی محمدیان، معاون پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش مهاباد نیز هدف از اجرای این برنامه را پیوند نسل امروز با مفاهیم ایثار، فداکاری و وطن‌دوستی عنوان کرد و افزود:برنامه راهیان نور یکی از مؤثرترین فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی برای انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل جوان است.

این بازدید با همکاری ناحیه مقاومت بسیج و سپاه مهاباد و در قالب برنامه‌های فرهنگی آموزش‌وپرورش برگزار شد.

قرار است تا پایان هفته جاری، حدود دو هزار نفر از دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های مهاباد از میعادگاه شهید کاوه بازدید کنند.