وزیر راه و شهرسازی در نشست امروز هیئت دولت، از پیشرفت طرح‌های حمایتی مسکن و تحویل ۵۱ هزار واحد مسکونی به متقاضیان در سال گذشته خبر داد و اعلام کرد تا ۳ سال آینده، همه این طرح‌ها به پایان خواهند رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست هیئت دولت، عصر امروز یکشنبه به ریاست آقای پزشکیان، تشکیل شد.

در این نشست، علاوه بر طرح مسائل و موضوعات مربوط به دستگاه‌ها از طرف اعضا، خانم فرزانه صادق در ضمن ارائه گزارشی درباره «پیشرفت طرح‌های حمایتی مسکن» گفت: از سال ۱۳۹۸، بالغ بر ۸۴۵ هزار تن برای واحد‌های مسکونی، ثبت‌ نام و پول واریز کرده‌اند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، از این تعداد ۷۳ هزار واحد تاکنون تحویل داده شده که تحویل ۵۱ هزار واحد در یک‌سال گذشته انجام شده و برنامه‌ریزی و تأمین مالی این طرح به‌گونه‌ای طراحی و تنظیم شده است که در ۳ سال آینده به پایان برسند.

همچنین در این نشست، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) بند (ج) ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم درباره روش ارائه خدمات فوق برنامه و بهره‌برداری از فضا و فروش تولیدات و محصولات مربوط به هنرستان‌ها و مدارس دولتی و مراکز دولتی آموزش و پرورش و روش وصول هزینه‌کرد وجوه دریافتی حاصل از آن، بررسی و تصویب شد.

گفتنی است، این موضوع برای کمک به اجرای سیاست دولت درباره تقویت محله‌محوری و ارتباط بیشتر اهالی محل با مرکزیت مدرسه، بررسی و تصویب شد.