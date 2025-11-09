پخش زنده
امروز: -
دستگاه قضایی کشور در برخورد با پدیده زمینخواری مصمم است و در این زمینه با هیچ فرد یا نهادی مماشات نخواهد کرد. این رویکرد قانونی و بدون اغماض، بیانگر جدیت قوه قضاییه و دستگاههای اجرایی در حفظ اراضی ملی و مقابله با متصرفان غیرقانونی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، به گفته مسئولان، تاکنون حدود ۱۰ هکتار از اراضی حاشیه دریاچه سد مهاباد از دست متصرفان خارج و به بیتالمال بازگردانده شده است.
در گزارشی که از این اقدام تهیه شده، ابتدا به ضربالاجل رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی برای متصرفان اراضی ملی اشاره میشود؛ ضربالاجلی که با هماهنگی و همکاری بهموقع دستگاههای اجرایی، بهسرعت به مرحله اجرا رسید.
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، ضمن تأکید بر تداوم برخورد با زمینخواران گفت: هیچگونه تعدی به اراضی ملی از سوی دستگاه قضا پذیرفته نخواهد شد و احکام صادره با قاطعیت اجرا میشود.
در این میان، برخی از مالکان زمینهای حاشیه سد مهاباد نیز با تمکین به قانون و رعایت حقوق شهروندی، همکاری لازم را با مراجع قضایی و اجرایی به عمل آوردهاند.
قوه قضاییه پیشتر نیز برای ۲۰ هکتار از زمینهای تصرفشده شهرستان مهاباد در سال گذشته حکم خلع ید صادر کرده بود و اکنون اجرای کامل این احکام در دستور کار قرار دارد.