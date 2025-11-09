پخش زنده
امروز: -
امام جمعه باروق گفت: باروق یک شهرستان شهیدپرور است و بیشترین تعداد شهدا را نسبت به جمعیت خود تقدیم انقلاب اسلامی ایران کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه باروق در آیین گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۷ شهید والامقام شهرستان باروق گفت: باروق یک شهرستان شهیدپرور است و بیشترین تعداد شهدا را نسبت به جمعیت خود تقدیم انقلاب اسلامی ایران کرده است.
حجتالاسلام غلامرضا کبیری در ادامه با اشاره به اینکه باروق یک شهرستان نوپاست و نیاز به حمایت و نگاه ویژه مسئولان دارد، گفت: از مقام عالی استان میخواهیم اعتبارات عمرانی شهرستان باروق افزایش یابد.
وی افزود: مطالبه دیگر ما بیمارستان باروق است و با توجه به بعد مسافت روستاهای این شهرستان با شهرهای دیگر نیاز است بیمارستان در این شهرستان احداث شود .
امام جمعه باروق در پایان گفت: باروق از عدم استقرار ادارات رنج میبرد؛ و با وجود افتتاح مجمتع اداری، نمایندگی ادارات هنوز به طور کامل مستقر نشدهاند.