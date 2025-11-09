پخش زنده
بانوان روستای بهشتآباد در شهرستان درهشهر با تبدیل حیاط خانههایشان به نهالستانهای کوچک، طبیعت این منطقه را به بهشتی سبز تبدیل کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ زنان روستای بهشتآباد درهشهر با مشارکت در طرح ملی «کاشت یک میلیارد درخت»، در احیای پوشش گیاهی مناطق آسیبدیده کبیرکوه، پیشگام شدند.
مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری درهشهر گفت: بذر و گلدان گونههای جنگلی بهصورت رایگان بین زنان توزیع شد و هر خانه اکنون به یک نهالستان خانگی تبدیل شده است.
این طرح علاوه بر احیای جنگلها، موجب توانمندسازی زنان روستایی شده است.
روستای بهشتآباد با ۵۰ خانوار و ۲۲۵ نفر جمعیت در ۸ کیلومتری شمالغربی مرکز درهشهر واقع شده است و نیمی از جمعیت آن را زنان تشکیل میدهند.