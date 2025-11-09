این هفته شبکه مهاباد به صورت ویژه میزبان رویداد ملی «ایران جان» از خراسان جنوبی بود تا ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اقتصادی این استان را به مخاطبان معرفی کند. گزارش‌های پخش شده در این برنامه، فرصتی فراهم کرد تا مردم مهاباد و مناطق تحت پوشش شبکه، با صنایع دستی، جاذبه‌های گردشگری و توانمندی‌های محلی خراسان جنوبی آشنا شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، خبرنگار صدا و سیما در بیرجند اعلام کرد که این رویداد، فرصتی مناسب برای آشنایی مردم با صنایع دستی، محصولات محلی و جاذبه‌های گردشگری استان فراهم کرده است. بازدیدکنندگان علاوه بر مشاهده ظرفیت‌های خراسان جنوبی، با هنرمندان و تولیدکنندگان محلی نیز دیدار و گفت‌و‌گو داشته‌اند.

مردم استان ضمن استقبال از این برنامه، آن را یک فرصت ارزشمند برای معرفی فرهنگ، هنر و توانمندی‌های محلی به دیگر نقاط کشور و جهان دانستند.

این رویداد، بخشی از تلاش رسانه ملی برای شناساندن ایران به مردم و ارتقای هویت‌محوری و عدالت‌گستری در سراسر کشور است و با پخش گزارش‌هایی از خراسان جنوبی در شبکه مهاباد، مخاطبان با ظرفیت‌های استان بیش از پیش آشنا خواهند شد.