رئیس دانشگاه پیام نور لرستان گفت:۱۴ هزار دانشجو در دانشگاه پیام نور استان در حال تحصیل هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس دانشگاه پیام نور لرستان در مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید گفت:دانشگاه پیام نور لرستان رتبه ی دوم جذب دانشجو را در کشور دارد.
پیمان رجبی افزود: بیش از ۷۶ رشتهمحل در دانشگاه پیام نور استان فعال و ۱۴ هزار دانشجو در این مراکز مشغول به تحصیل هستند.
وی گفت؛همچنین در حوزه ی تحصیلات تکمیلی ۱۶ رشتهمحل با بیش از ۲۵۰ دانشجوی کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.