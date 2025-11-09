آیین «عصر شعر بزرگداشت علامه اقبال لاهوری» با هدف پاسداشت میراث فکری و ادبی این شاعر و فیلسوف نام آور، در حوزه هنری تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، این مراسم،میزبان جمعی از شاعران برجسته از کشورهای ایران، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان بود که اشعاری در گرامیداشت مقام علامه اقبال خواندند. محمد مدثر تیپو سفیر پاکستان دراین برنامه گفت:ی کی از بزرگ‌ترین متفکران و شاعران پاکستان، علامه اقبال لاهوری است که مردم ایران نیز عشق و علاقه‌ فراوانی به او دارند.

وی افزود: مفاهیمی که در اشعار اقبال وجود دارد، جاودانه‌اند و وابسته به زمان و مکان نیستند؛ بلکه الهام‌بخش ملت‌های اسلامی به‌شمار می‌آیند.

سفیر پاکستان با ابراز علاقه‌ خود به زبان فارسی گفت: فارسی زبانی است بسیار غنی، لطیف و نیرومند و تاکنون زبانی ندیده‌ام که بتواند با آن برابری کند.

او همچنین به عشق عمیق علامه اقبال به پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و افزود: مطالعه‌ی اشعار اقبال نشان می‌دهد که عشق به رسول خدا (ص) در وجود او بسیار عمیق و ریشه‌دار بوده است.

سفیر پاکستان در پایان از برگزاری «سال اقبال» در سال ۲۰۲۷ میلادی خبر داد و گفت: هماهنگی‌های لازم با دانشگاه تهران و سایر مراکز علمی و فرهنگی در حال انجام است.