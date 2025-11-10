بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، غلامرضا دانشفر مهمترین سیاست اجرایی سال جاری را کیفیتبخشی و ارتقا نظام آموزشی و پرورشی اعلام کرد و گفت: در حوزه فضاهای آموزشی در راستای نهضت مدرسهسازی، با تحقق ۸۶ درصد پیشرفت در ۶۶ طرح مدرسهسازی، بوشهر رتبه نخست جدول نهضت مدرسهسازی کشور را به خود اختصاص داده است.
وی اظهار کرد: چشمانداز ما رسیدن به سرانه ۷ متر مربع فضای آموزشی برای هر دانشآموز تا اوایل اسفند امسال و تکمیل ۱۰۰ درصدی طرحها است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به تخصیص ۲ هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان اعتبار معادل ۴۰ درصد از اعتبارات مصوب سفر ریاست جمهوری، ابراز امیدواری کرد: افزایش تخصیصهای آتی، امکان تکمیل طرحها تا سال ۱۴۰۶ و پیشافتادگی استان از برنامه هفتم توسعه را فراهم کند.
وی با تأکید بر اهمیت نهضت مدرسهسازی، به تلاش برای تحول بنیادین در محورهای آسیبهای اجتماعی، هنرستانها، کودکستانها و دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: هدف ما ارتقا کیفیت آموزشی معلمان و دانشآموزان است. با برگزاری دورههای توانمندسازی اختصاصی برای فرهنگیان و توسعه رشتههای مورد نیاز بازار کار بهخصوص در هنرستانها، رویکرد اشتغالپذیری و مهارتآموزی را تقویت کردیم.
دانشفر، موفقیت ملموس دانشآموزان بوشهری را ثمره این سیاستها دانست و عنوان کرد: در سال جاری ۲۱۴ دانشآموز استان بوشهر رتبه زیر ۱۰۰۰ کنکور کسب کردند و ۷ نفر رتبه زیر ۱۰ را به دست آوردند که این آمار نسبت به سال گذشته که ۱۷۶ نفر بود رشد قابل توجهی را نشان میدهد.
وی در خصوص تجهیزات مدارس نیز گفت: امسال ۹۶ میلیارد تومان هزینه تعمیرات و تجهیز داشتیم؛ بیش از ۱۱ میلیارد تومان برای تجهیزات ورزشی و بهداشتی و ۴۰ میلیارد تومان برای مدارس نوساز هزینه شده که با حمایت خیران و همراهی سازمانها محقق شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان توجه ویژه به توسعه رشتههای هنرستانی متناسب با نیاز صنعت استان را یک اولویت جدی دانست و اظهار کرد: برنامه هنرستانهای همنوا و جوار صنعت، با همکاری استانداری، ادارات فنی و حرفهای و صنایع بزرگ در حال اجراست تا مهارتآموزی دانشآموزان و ارتباط با بازار کار تقویت شود.