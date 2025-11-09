به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کارگاه آموزشی استفاده از تجهیزات مخابراتی با محوریت معرفی سرویس‌های FTTH، با هدف آشنایی دانشجویان با مزایای فناوری باند پهن، در دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی، «سید فرجی» رییس اداره نگهداری فیبر نوری و «محمد آقایارلو» سرپرست اداره روابط عمومی مخابرات منطقه آذربایجان غربی، به تشریح سرویس‌های باند پهن و مزایای بهره‌مندی از این تکنولوژی پرداختند.

همچنین، در حاشیه این کارگاه، نمایشگاهی از تجهیزات مخابراتی برپا شد و روابط عمومی مخابرات منطقه با پخش تراکت و نصب پوستر و بنر، به معرفی جامع این سرویس در بین دانشجویان اقدام کرد که با استقبال چشمگیر آنان مواجه شد.